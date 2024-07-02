"لدينا أجمل شواطئ".. روّاد السوشيال يتفاعلون مع مهرجان العلمين

أحدث الإعلان عن النسخة الثانية من مهرجان العلمين تحت شعار “العالم علمين” حالة من البهجة بسبب الفعاليات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء أمس، بالإضافة إلى المبادرات مثل تخصيص 60% من صافي الأرباح لصالح فلسطين.

ورصد "الدستور" أبرز تعليقات الجمهور ورواد وسائل التواصل الاجتماعى حول مهرجان العلمين، وفيما يلي بعض التعليقات:

كتب محمد نشأت من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "في وسط أي حاجة، يجب أن نشيد بالأمور الجميلة وأن يُقال للذين قاموا بها ألف شكر، فتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم فلسطين يُثير فخرنا لوجود كوادر مصرية تعمل بجدية تحت شعار 'تحيا مصر'، #الشركة_المتحدة".

وقام حساب يحمل اسم محمود أبو الركب بالتعليق على النسخة الثانية من مهرجان العلمين قائلاً: "مهرجان العلمين هذا العام يأتي بفعاليات متنوعة وكثيرة.. إنه مهرجان ثقافي وفني، وفي هذا الوقت تكون مدينة العلمين رائعة للغاية.. والأجمل هو قرار المسئولين عنه بتخصيص نسبة تفوق نصف الدخل لصالح فلسطين ودعم أهلها.. تحية لكل من يقف وراء هذا القرار ❤️".

وعلقت شهد خميس، أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، على فكرة مهرجان العلمين قائلة: "بمناسبة بداية موسم الصيف في مصر و #مهرجان_العلمين_الجديدة، أود أن أقول لأي شخص من أحبائنا في العالم العربي إن مصر أفضل مليون مرة من أوروبا، حيث لدينا أجمل بحر وأجمل شواطئ في العالم. وستشعر وكأنك في بلدك، ولن تجد أطيب من شعبنا. وبإذن الله، ستجدون نجومكم المفضلة في برنامج المهرجان. تفضلوا بزيارتنا ❤️".

فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين

حقق مهرجان العلمين نجاحا كبيرا منذ انطلاق دورته الأولى العام الماضي وانتظر الجمهور بشغف الإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان هذا العام.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تشمل العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.