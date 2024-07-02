لا شبهة جنائية.. النيابة تصرح بدفن جثة متسولة عثر عليها فى أكتوبر

فتحت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة سيدة متعفنة داخل عقار في مدينة حدائق أكتوبر.

تفاصيل مناظرة النيابة

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لمتسولة ترتدي ملابس رثة وتنام على بطانية قديمة، وفارقت الحياة بشكل طبيعي ولا توجد شبهة جنائية، وقررت النيابة التصريح بالدفن، وتسليم الجثة لذويها.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بانبعاث رائحة كريهة من مدخل في أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

نتائج التحريات



بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثمان سيدة في حالة تعفن داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة.



تبين من فحص موقع الحادث العثور على جثة عجوز في مدخل عقار بمنطقة المستثمرين لا يوجد بها أي إصابات وبكامل ملابسها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.