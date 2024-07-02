ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مواتير المياه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة مواتير المياه.

الاعتراف بـ 3 وقائع سرقة

واعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" شخصين، مقيمين بالقاهرة.

و كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.