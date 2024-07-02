ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من سيدة بالوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم.

واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى - بعض المشغولات الذهبية – 4 هواتف محمولة - ساعة سمارت – دراجة هوائية – دراجة نارية) جميعها قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامه بسرقة بعض الأجهزة الكهربائية من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم.. واعترف بارتكابه واقعتى سرقة آخرى بذات السلوب.