قرار تاريخي.. الأمم المتحدة تدعم سد الفجوة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي

تبنت الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة قرارا برعاية الصين يحث الدول الغنية والمتقدمة على سد الفجوة الآخذة في الاتساع مع الدول النامية الفقيرة وضمان حصولها على فرص متساوية لاستخدام والاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

يأتي القرار الذي تمت الموافقة عليه يوم الإثنين في أعقاب اعتماد أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي في 21 مارس، بقيادة الولايات المتحدة وشاركت في رعايته 123 دولة من بينها الصين. وقدم الدعم العالمي للجهود الدولية الرامية إلى ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي "آمنًا ومأمونًا وجديرًا بالثقة" وأن جميع الدول يمكنها الاستفادة منه.

ويظهر تبني القرارين غير الملزمين أن الولايات المتحدة والصين، المتنافستين في العديد من المجالات، مصممتان على أن تكونا لاعبين رئيسيين في تشكيل مستقبل هذه التكنولوجيا الجديدة القوية - وقد تعاونتا في هذه الخطوات الدولية المهمة الأولى.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" فإن اعتماد كلا القرارين بالإجماع من قبل الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا يظهر دعما عالميا واسع النطاق لقيادتهم في هذه القضية.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونج للصحفيين الإثنين: إن القرارين متكاملان، حيث أن الإجراء الأمريكي "أكثر عمومية" والإجراء الذي تم اعتماده للتو يركز على "بناء القدرات".

ووصف القرار الصيني، الذي حظي برعاية أكثر من 140 دولة، بأنه "عظيم وبعيد الأثر"، وقال: "إننا نقدر بشدة الدور الإيجابي الذي لعبته الولايات المتحدة في هذه العملية برمتها".

وقال فو كونج: "إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتقدم بسرعة كبيرة وقد تمت مناقشة هذه القضية على مستويات رفيعة للغاية، بما في ذلك من قبل القادة الأمريكيين والصينيين".

وقال: "إننا نتطلع إلى تكثيف تعاوننا مع الولايات المتحدة ومع جميع دول العالم بشأن هذه القضية، والتي... ستكون لها آثار بعيدة المدى في جميع الأبعاد".

ومع ذلك، انتقد السفير الصيني بشدة القاعدة التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تم الإعلان عنها في 21 يونيو، والتي من شأنها تقييد ومراقبة الاستثمارات الأمريكية في الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي ورقائق الكمبيوتر والحوسبة الكمومية.

وقال فو: "نحن نعارض بشدة هذه العقوبات". ولا تعتقد الصين أن هذه القاعدة ستكون "مفيدة للتنمية الصحية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حد ذاتها، وسوف تؤدي بالتالي إلى تقسيم العالم من حيث المعايير، ومن حيث القواعد التي تحكم الذكاء الاصطناعي". ودعا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات.

القرار الأممي يدعم توفير بيئة منفتحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

ويدعو القرار الصيني المجتمع الدولي إلى "توفير وتعزيز بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وشاملة وغير تمييزية"، بدءًا من تصميم الذكاء الاصطناعي وتطويره وحتى استخدامه. وقال فو: "إن الصين لا تعتقد أن الإجراءات الأمريكية تعزز بيئة أعمال شاملة".

ويركز القراران الأمريكي والصيني على التطبيقات المدنية للذكاء الاصطناعي، لكن فو قال للصحفيين: "إن البعد العسكري للذكاء الاصطناعي مهم للغاية أيضًا".

وقال: "نعتقد أنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات للحد من المخاطر والمخاطر التي يشكلها تطوير الذكاء الاصطناعي".

وقال أيضا: "إن الصين تشارك بنشاط في المفاوضات الجارية في جنيف بشأن السيطرة على الأسلحة الفتاكة المستقلة"، مضيفًا: أن بعض الدول تدرس اقتراح قرار للجمعية العامة هذا العام بشأن البعد العسكري للذكاء الاصطناعي - "ونحن نؤيد هذه المبادرة على نطاق واسع".

وحذر القراران الأمريكي والصيني من مخاطر الذكاء الاصطناعي، بينما روجا أيضًا لفوائده المحتملة في تعزيز التنمية الاقتصادية وحياة الناس في كل مكان.

ويعترف قرار الولايات المتحدة بأن "حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي هي مجال متطور" يحتاج إلى مزيد من المناقشات حول مناهج الحوكمة الممكنة. ويدعو البلدان إلى ضمان حماية البيانات الشخصية، وحماية حقوق الإنسان، ومراقبة الذكاء الاصطناعي بحثًا عن المخاطر المحتملة.

وقال السفير فو، الذي ترأس إدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية من 2018 إلى 2022، إن الصين طرحت القرار بسبب الفجوة الآخذة في الاتساع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين الشمال المتقدم والجنوب النامي.

وقال إن الصين تريد أيضًا تسليط الضوء على الدور المركزي الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة في إدارة الذكاء الاصطناعي باعتبارها "المنتدى الدولي الأكثر تمثيلًا وشمولًا".

ويقرر القرار الصيني "سد فجوة الذكاء الاصطناعي والفجوات الرقمية الأخرى بين البلدان وداخلها"، وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.