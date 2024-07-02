"القاهرة الإخبارية": معظم فعاليات مهرجان العلمين سيكون فى الصباح لترشيد الكهرباء

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، مارينا المصري، إن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى استهدف مليون زائر، مشيرة إلى استهداف 2 مليون زائر هذا العام.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن مدينة العلمين الجديدة تستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتابعت: "الأستاذ الكبير وحيد حامد هو الحاضر الغائب في مهرجان العلمين الجديدة" مؤكدة أن استراتيجية الشركة المتحدة تعتمد على كيفية الوصول إلى التنمية الفنية والثقافية؛ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والسياح.

وأردفت: "هناك شواطئ ستكون مفتوحة مجانًا لكافة الموجودين في العلمين الجديدة، وهناك اهتمام بالطفل وذوي الهمم بشكل كبير".

فيما أوضحت نهى درويش، مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن حفلات مهرجان العلمين هذا العام متنوعة، هناك حفلات للأطفال والمسرح والطعام بجانب الحفلات الغنائية بمشاركة النجوم المصريين والعرب.

كما أكدت أن مهرجان العلمين 2024 سيركز بشكل أكبر على أن معظم الفعاليات من حفلات غنائية ومسابقات رياضية تكون في أوقات الصباح لترشيد استهلاك الكهرباء.