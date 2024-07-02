الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": معظم فعاليات مهرجان العلمين سيكون فى الصباح لترشيد الكهرباء

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، مارينا المصري، إن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى استهدف مليون زائر، مشيرة إلى استهداف 2 مليون زائر هذا العام.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن مدينة العلمين الجديدة تستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتابعت: "الأستاذ الكبير وحيد حامد هو الحاضر الغائب في مهرجان العلمين الجديدة" مؤكدة أن استراتيجية الشركة المتحدة تعتمد على كيفية الوصول إلى التنمية الفنية والثقافية؛ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والسياح.

وأردفت: "هناك شواطئ ستكون مفتوحة مجانًا لكافة الموجودين في العلمين الجديدة، وهناك اهتمام بالطفل وذوي الهمم بشكل كبير".

فيما أوضحت نهى درويش، مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن حفلات مهرجان العلمين هذا العام متنوعة، هناك حفلات للأطفال والمسرح والطعام بجانب الحفلات الغنائية بمشاركة النجوم المصريين والعرب.

كما أكدت أن مهرجان العلمين 2024 سيركز بشكل أكبر على أن معظم الفعاليات من حفلات غنائية ومسابقات رياضية تكون في أوقات الصباح لترشيد استهلاك الكهرباء.

العلمين مهرجان العلمين العلمين الجديدة القاهرة الإخبارية مدينة العلمين الجديدة

مواد متعلقة

كاتب صحفى: الشركة المتحدة استطاعت أن تثبت أقدام الإعلام المصرى وفى تقدم مستمر

الأكثر قراءة

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين