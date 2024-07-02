الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة الشيوخ: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

النائب جمال أبوالفتوح
النائب جمال أبوالفتوح

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن أولويات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها على الفور هو العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل عاجل، ليكون ذلك ضمن البرنامج الخاص لها، لضمان تحقيق رضا الشعب المصري، خاصة أن توصيات الحوار الوطني لتحقيق تطلعات واحتياجات المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال خطابه فى ذكرى ثورة 30 يونيو بأن الأولوية للحكومة القادمة هي المواطن المصرى ورضائه.

أبوالفتوح: الحوار الوطنى شكل حالة غير مسبوقة فى المجتمع المصرى

وقال «أبوالفتوح»، إن الحوار الوطنى شكل حالة غير مسبوقة فى المجتمع المصرى، وشهد مناقشات لساعات طويلة الهدف منها مصر أولًا وأخيرًا، وهو ما يتطلب أن تكون ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه على الحكومة الجديدة الانتباه لقياس أدائها والذي سيكون الرضا الشعبى بكل طبقاته وذلك سيكون معيار رئيسى فى تقييم مستوى الحكومة، كما أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي  وما وضعه من أهداف للولاية الرئاسية الجديدة من أجل دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري والذي يعد أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة.

تقديم سياسات تتناسب مع الظروف الحالية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن على الحكومة الجديدة تقديم سياسات تتناسب مع الظروف السيئة التي تحيط بالمنطقة كلها بما فيها مصر بحيث يكون برنامج الحكومة يتضمن ورقة عمل يتم تطبيقها، في ظل أن العلاج يتضمن مكاسب وخسائر مؤكدا ضرورة أن يتم دراسة المكاسب والخسائر من كل قرار يتم اتخاذه، مؤكدا ضرورة أن يتضمن برنامج تلك الحكومة الجديدة على مستهدفات واضحة ومخططات زمنية محددة لإنهاء تلك الأهداف.

وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من الرئيس السيسي، شكل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا الوطنية الحيوية كان فرصة حقيقية لتحديد الأولويات الوطنية ووضع إطار قانوني يعزز الديمقراطية ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا خاصة أن توصيات الحوار الوطني لن تكون مجرد أفكار على الورق، وكذلك الحوار الوطني يجب أن جزءًا حيويا من العمل الحكومي في الفترة المقبلة.

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