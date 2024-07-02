الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في أسيوط

ضبط متهم
ضبط متهم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وإتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة، شهادات تقدير خالية البيانات "معدة للتزوير"، أكلاشيه خاص بالكيان ومطبوعات دعائية، 2 جهاز حاسب آلى بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وزارة الداخلية النصب والاحتيال محافظة أسيوط قسم شرطة ثان أسيوط

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