الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"باب رزق".. مهرجان العلمين 2024 يفتح طاقات عمل للشباب في مجالات مختلف

مدينة العالمين
مدينة العالمين

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق، إن المهرجانات الكبرى التي تنظمها الدولة في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين، يكون لها دور كبير في حركة التنشيط السياحي، بالإضافة إلى أنها تفتح أبواب رزق للشباب في العديد من المجالات، أهمها توفير فرص عمل جديد بقطاع السياحة.  

أكد عاقل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالفعل تفتح أبواب عمل مختلفة القطاع  الخاص بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى المتعلقة بصناعة السياحة.

 وأضاف، أن تلك المهرجانات لا بد أن يتم تكرارها أو عمل نماذج مختلفة منها في العديد من المدن السياحية، خصوصا أن تلك المهرجانات هي أداة ترويجية قوية غير مباشرة للمدن السياحية تساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية.

مهرجان العلمين 2024.. علم فلسطين جنبًا إلى جنب مع علم مصر

txt

مهرجان العلمين 2024.. تعرف على أبرز نجوم النسخة الثانية

وقال الدكتور سعيد البطوطي، عضو مفوضية السفر الأوروبية، إن المهرجانات الدولية التي تنظمها مصر مثل مهرجان العلمين يساعد بشكل مباشر في تسليط الضوء على المدن الجديدة خاصة مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي، التي أصبحت وجهة العرب والأجانب في فترة وجيزة، وأصبحت خلال تلك الفترة من أهم الوجهات السياحية المصرية يرغب في زيارتها العديد من المصريين أو العرب أو الأجانب بفضل المهرجانات التي يتم تنظيمها في المدينة.

 وأضاف البطوطي، أن مهرجان العلمين الجديدة والذي نظم في دورتة الأولى العام الماضي تحت عنوان "العالم علمين"
ساهم في وضع مدينة العلمين الجديدة على خريطة المدن السياحية العالمية، وأصبحت  واحدة من كبرى المدن السياحية والساحلية في المنطقة العربية، يفضها العديد من الحنسيات وأطلق عليها بأنها “مدينة الأحلام”، بعد أن كانت منطقة صحراوية أو مدينة مشبعة بالألغام.

الطيران تعمل على جذب شركات طيران دولية لتنشيط السياحةً

على الجانب الآخر، كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وجود لقاءات مستمرة للعمل على تنشيط حركة السياحة في مدنية العلمين طوال الموسم. 

أكدت المصادر، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تطورا كبيرا، وتعمل وزارة الطيران المدني على تعظيم وتقديم حوافز وتسهيلات فعلية لشركات الطيران سواء الطيران الشارتر والطيران منخفض التكاليف الذي يساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحةً.

المدن السياحية العالمية مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة مهرجان العالمين الجديدة غرفة المنشأت الفندقية أبواب رزق للشباب السياحة

مواد متعلقة

رئيس جمعية مسافرون يطالب بوضع سانت كاترين على خريطة السياحة

طقس اليوم.. شديد الحرارة والقاهرة الكبرى تسجل 38 درجة

ما هى مطالب قطاع السياحة من الحكومة الجديدة؟

غرفة المنشآت السياحية تكشف تفاصيل تخفيض الرسوم على المطاعم العائمة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

"النيل للطيران" تدشن خط جديد بين القاهرة وميلانو

إنجازات 30 يونيو.. نهضة تنموية غير مسبوقة في سيناء

مصر للطيران تسيراليوم 20 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

الأكثر قراءة

"الشناوى" يُقرر الرحيل من الأهلى.. عرض الـ5 ملايين دولار يُغرى الحارس الدولى

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

حركة المحافظين.. الخامسة في عهد الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين