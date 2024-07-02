"باب رزق".. مهرجان العلمين 2024 يفتح طاقات عمل للشباب في مجالات مختلف

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية السابق، إن المهرجانات الكبرى التي تنظمها الدولة في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين، يكون لها دور كبير في حركة التنشيط السياحي، بالإضافة إلى أنها تفتح أبواب رزق للشباب في العديد من المجالات، أهمها توفير فرص عمل جديد بقطاع السياحة.

أكد عاقل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالفعل تفتح أبواب عمل مختلفة القطاع الخاص بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى المتعلقة بصناعة السياحة.

وأضاف، أن تلك المهرجانات لا بد أن يتم تكرارها أو عمل نماذج مختلفة منها في العديد من المدن السياحية، خصوصا أن تلك المهرجانات هي أداة ترويجية قوية غير مباشرة للمدن السياحية تساهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية.

وقال الدكتور سعيد البطوطي، عضو مفوضية السفر الأوروبية، إن المهرجانات الدولية التي تنظمها مصر مثل مهرجان العلمين يساعد بشكل مباشر في تسليط الضوء على المدن الجديدة خاصة مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي، التي أصبحت وجهة العرب والأجانب في فترة وجيزة، وأصبحت خلال تلك الفترة من أهم الوجهات السياحية المصرية يرغب في زيارتها العديد من المصريين أو العرب أو الأجانب بفضل المهرجانات التي يتم تنظيمها في المدينة.

وأضاف البطوطي، أن مهرجان العلمين الجديدة والذي نظم في دورتة الأولى العام الماضي تحت عنوان "العالم علمين"

ساهم في وضع مدينة العلمين الجديدة على خريطة المدن السياحية العالمية، وأصبحت واحدة من كبرى المدن السياحية والساحلية في المنطقة العربية، يفضها العديد من الحنسيات وأطلق عليها بأنها “مدينة الأحلام”، بعد أن كانت منطقة صحراوية أو مدينة مشبعة بالألغام.

الطيران تعمل على جذب شركات طيران دولية لتنشيط السياحةً

على الجانب الآخر، كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وجود لقاءات مستمرة للعمل على تنشيط حركة السياحة في مدنية العلمين طوال الموسم.

أكدت المصادر، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تطورا كبيرا، وتعمل وزارة الطيران المدني على تعظيم وتقديم حوافز وتسهيلات فعلية لشركات الطيران سواء الطيران الشارتر والطيران منخفض التكاليف الذي يساهم بشكل مباشر في تنشيط حركة السياحةً.