ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسماعيلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة سيدة مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وإتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية، شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة، أكلاشيه خاص بالكيان، دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية، 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.