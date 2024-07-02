الثلاثاء 02 يوليو 2024
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كاتب صحفى: نسبة التغيير تتعدى 90% فى التشكيل الوزارى المرتقب

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود بسيوني

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن نسبة التغيير الوزاري المرتقب تتعدى الـ90%، وهو ليس تعديلًا وزاريًا، وهذا الأمر يعد مؤشرًا لتغييرات كثيرة في السياسية المتبعة وطرق التعامل مع الإشكاليات والمشكلات والتحديات التي قد واجهت المجتمع المصري في أوقات سابقة.

وأضاف بسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أن الحكومة المرتقبة تحتاج إلى كفاءات بالفعل، وأفكار خلاقة ومبدعة خارج الصندوق تستطيع مواجهة المشكلات والتحديات الضخمة مع وضع حلول مناسبة للتطبيق على أرض الواقع لكل الأزمات التي تواجه المواطنين.

الحكومة المرتقبة ستكون مسئولة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى

وتابع أن الحكومة المرتقبة ستكون مسئولة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري إلى جانب البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان المصري كان يواجه الحكومة السابقة بشدة ويحاول طوال الوقت تنبيهها بالمشكلات والإشكاليات وصوت الشارع المصري، مؤكدا أهمية استماع الحكومة المرتقبة لما يخرج من الحوار الوطني.

الـ90 الوزراء والمحافظين مشاركات شبابية الحكومة المرتقبة الحوار الوطنى

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