ضبط 2 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وتحرير 35 محضرا للمخالفين بالمنوفية



تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المراكز والمدن والقرى.

وأفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم، وأسفرت عن تحرير (35) محضرا وضبط ما يقرب من 2 طن ونصف لحوم وأسماك ودواجن وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الفترة من 26 مايو وحتى 23 يونيه، مؤكدًا على أنه تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يوميًا لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.



علي صعيد آخر، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح علي مخالفات البناء للتيسير علي المواطنين والمقيمين بأنحاء المحافظة، كما شدد على ضبط المخالفين ومتابعة المتغيرات المكانية بأنحاء المحافظة اولا باولا للحفاظ على هيبة الدولة.