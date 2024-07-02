عقب ضبط "روكي وليل مصر".. عقوبة نشر فيديوهات إباحية

"فيديوهات إباحية ومقاطع فيديو خادشة للحياء".. هذه التهم تطارد البلوجر روكي أحمد والتيك توكر ليل مصر اللذان تم ضبطهما أمس من قبل الأجهزة الأمنية بسبب فيديوهات البث المباشر التي يقومان بها.

وفي السياق، يرصد “الدستور” العقوبة القانونية المتوقعة عليهما.

وتأتي تلك التهم وتندرج تحت قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة، وإذا ثبتت التهم بحق المتهمين سوف يواجهون عقوبة وفقًا لنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.

وتنص المادة على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه



ويتم معاقبتهما وفقا لنص المادة 14 من القانون وتنص على: «أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية».



وإذا تورط أحد المتهمين بنشر مواد إباحية تحرض على الفسق فتكون عقوبته وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة».