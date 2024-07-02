محافظ قنا يعلن انخفاض أعداد المواليد مقارنة بالعام الماضى

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انخفاض معدل المواليد خلال النصف الاول من عام 2024 مقارنة بأعدادهم خلال النصف الاول من عام 2023، بـ 3867 مولود، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده لمتابعة ملف تنظيم الأسرة، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رانيا محمد الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة.

وأضاف الدكتور محمد يحيى بدران، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، نجحت في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الاسرة

حملة تنشيطية

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير الي انه تم تنفيذ حملة تنشيطية مكبرة خلال النصف الاول من العام الجارى،كما تم تنفيذ عدد 3 قوافل صحة إنجابية في ادارات ( دشنا، قنا، قوص ) وبلغ عدد الحاصلات علي وسائل 25427 مستخدمة، مؤكدة أن قوافل تنظيم الاسرة تتضمن كشف نساء وسونار وكشف صحة انجابية بالمجان وتحويل الحالات للوحدات والمستشفيات، فضلا عن متابعتها فى حالة الاحتياج، بالاضافة انه تم تنفيذ عدد 3 دورات تابعة لبرنامج " أسرة " لرفع كفاءة الفريق الطبي،كما تم وضع خطة للفترة المقبلة تشمل إعادة تدريب جميع الرائدات والتمريض، كما تم وضع خطة لتنفيذ انشطة نموذج الصحة المجتمعية بحجازة.

ومن جانبه ثمن محافظ قنا جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى والأوقاف والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، والمؤسسات الاهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملات والانشطة التى حققت أهداف الدولة المرجوة في ملف تنظيم الاسرة.

الترعة الضمرانية

كان قد اعتمد اللواء أشرف الداودي، مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، جاء ذلك بحضور المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه.

