الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العمل" تواصل تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التدريب المهني

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، نظمت زيارة ميدانية لمركز تدريب Aui بالإسكندريه، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030، من وزارة العمل، لمتابعة التجهيزات للاختبار النظري للمتدربين على دورات الخدمات الصحية، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 21 متدربًا.

وتم عقد اختبار نظري لهم وأنه سيتم البدء في الاختبار العملي يوم الخميس المقبل، والمنضم إلى المشروع الذي أطلقته الوزارة في مطلع العام الحالي برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع القطاع الخاص، وبَدَأَ يُؤْتِي ثِمَارَهُ، حيثُ الاستعداداتُ جارية لتخرُجَ أولَ دُفعاتِ " المشروعِ " مِنْ الخريجينَ الجُددِ، الُمؤهلينَ لسوقِ العملِ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل للاطمئنان على سير العملية التدريبية داخل المراكز التي حصلت على تراخيصها من الوزارة، وحضور الاختبارات النظرية والعملية التي يتم تنظيمها للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة.

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تطوير منظومة التدريب المنهي


وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني، من خلال مشروع مهنى 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة؛ لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأكد وكيل المديرية، على أنه سيتم الاستمرار فى متابعة أعمال مراكز التدريب المهنى الخاصة المرخصة من قبل اللجنة المشكلة بالمديرية لهذا الغرض، والتأكد من التزامها بالشروط والمناهج المعتمدة من قبل الوزارة، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين فى كافة مجالات التدريب والتشغيل.

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