الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على شاب ينشر فيديوهات مخلة على "فيسبوك"

متهم
متهم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص– له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر إحدى الصفحات على تطبيق "تيك توك" بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزته هاتف محمول يحتوى على مقاطع فيديو تؤكد نشاطه الآثم.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية حماية الآداب محافظة دمياط

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