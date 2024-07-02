الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آلام الولادة تُداهم طالبة أثناء امتحان الإنجليزى للثانوية العامة بالفيوم

اسعاف
اسعاف

داهمت آلام الولادة طالبة بالثانوية العامة بمحافظة الفيوم، أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، بإحدى لجان مركز طامية، وتم نقلها إلى مستشفى طامية المركزي.

 

آلام الولادة تداهم طالبة ثانوية في لجنة الامتحانات بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوجود طالبة تعاني آلامًا حادة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الطالبة تبلغ من العمر 19 سنة، وتعاني أعراض الولادة وهبوطًا، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى طامية المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

طالبة ثانوية عامة الفيوم مستشفى طامية المركزى شرطة النجدة بمحافظة الفيوم الثانوية العامة

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