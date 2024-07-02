الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بين السنجل والكليب.. التفاصيل الكاملة لألبوم محمد حماقي الجديد

محمد حماقي
محمد حماقي

يضع النجم محمد حماقي، في الوقت الحالي اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والذي يضم باقة متنوعة من الأغنيات تعاون فيهم مع عدد كبير من صناع المزيكا الشباب، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وتحديدًا منتصف يوليو الجاري، عبر قناته الرسمية على موقع الأغنيات الشهير يوتيوب إضافة إلى جميع المنصات الغنائية، بالتزامن مع البومات موسم الصيف.

محمد حماقي يضع اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته

وقد قام محمد حماقي بالتجهيزات والتحضيرات الخاصة للألبوم الغنائي الجديد منذ فترة، إذ يشهد أغنيات مختلفة من حيث الكلمات والموسيقى يتعاون خلالها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، كي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، ومن المقرر أن يقوم "حماقي" بطرح أغنيات الألبوم على طريقة السنجل، أي على فترات زمنية محددة بشكل منفرد.

التفاصيل الكاملة لألبوم محمد حماقي الجديد

ويتعاون محمد حماقي خلال الألبوم الجديد مع نخبة كبيرة من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عزيز الشافعي، وتامر حسين، ومدين، ومحمد يحيى، وأمين نبيل، وغيرهم.

كما يقوم حماقي حاليًا، بالتفاضل بين الأغنيات لتصوير أحدها على طريقة الفيديو كليب وطرحها بالتزامن مع أولى أغنيات الألبوم.

محمد حماقي يستعد لجولة غنائية 

ومن جهة أخرى، يستعد محمد حماقي لاستكمال جولته الغنائية التى تضم عدد كبير من الحفلات الضخمة، بمختلف البلدان العربية، إذ يحيي حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس المقبل، ويحتفل مع جمهوره بإطلاق أحدث أغنياته.

كما يشدو حماقي، خلال الحفل، بمجموعة كبيرة من أبرز أغنياته القديمة والحديثة، ومنها «أحلى حاجة فيكي، ولا أي كلام، افتكرت، ما بلاش، نفسي أبقى جنبه»، وغيرها من الأغنيات.

محمد حماقي يشعل حفل افتتاح "ليالي مصر" 

يذكر أن محمد حماقي، أحيا مؤخرًا حفل افتتاح "ليالي مصر"، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي، في استاد الدفاع الجوي– استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، وأشعل الحفل من قبل حضور "كامل العدد" وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

"ليالي مصر" هو مشروع ضخم يشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات موسم الصيف وأعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد، وعلى مدى السنوات الماضية قامت "المتحدة" بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.

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