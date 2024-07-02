وزير الطيران: نتائج ختام الموازنة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية

وجه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر إلى جميع العاملين في قطاع الطيران المدني، على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تنمية وتطوير هذا المرفق الحيوي المهم.

نتائج إيجابية وملموسة في شتى المجالات

وقال وزير الطيران المدني، في رسالته الذي وجهها إلى العاملين، ونشرها الحساب الرسمي لوزارة الطيران على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نتائج ختام موازنة العام المالي 2023/2024، أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في شتى المجالات المالية والفنية والإدارية والخدمية.

وأضاف وزير الطيران المدني، “مع بداية عام مالي جديد، إنني على يقين بأن ما سيتم تحقيقه من نجاحات وإنجازات تصبو لمستقبل أفضل لقطاع الطيران المدني المصري لن يتم تنفيذها إلا بسواعدكم البناءة وبتعاونكم وتفانيكم في العمل”.

واختتم الفريق محمد عباس، قائلا: "أشكركم مرة أخرى على جهودكم المثمرة داعيا الله عز وجل أن يحقق مزيد من التقدم والازدهار لقطاع الطيران المدني ووطنا الغالي.. وتحيا مصر".