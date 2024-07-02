الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا بافلي يحاضر عن الرعاية في لقاء أمناء خدمة الشباب بالبحيرة

الأنبا باڤلي
الأنبا باڤلي

نظمت لجنة خدمة الشباب بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اللقاء الثاني لأمناء خدمة الشباب بالإيبارشية تحت عنوان "«ارْعَ غَنَمِي»" (يو 21: 16)، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري التابعة للإيبارشية.

واستضاف اللقاء الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، وألقى نيافته كلمة عن "حلول عملية وروحية للشباب".

 عظة عن الخادم وحياة النقاوة

كما تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي، كلمة ألقاها الأب القمص ثاؤفيلس نسيم كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور عن "الخادم وحياة النقاوة"، ومجموعات عمل عن موضوع اللقاء، الذي شارك فيه 140 خادما وخادمة و30 من الآباء كهنة الإيبارشية.

 فاعلية الروح القدس في حياة الكاهن

من جهة أخرى، عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة، صباح اليوم، اجتماعهم الدوري، في كنيسة السيدة العذراء بحلوان(مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.
وألقى نيافة كلمة عليهم بعنوان "فاعلية الروح القدس في حياة الكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة. 
كما شهد الاجتماع أيضًا عرض من مؤسسة Coptic Orphans (لست وحدك) للخدمات المقدمة منها، وكيفية استفادة الإيبارشية من تلك الخدمات.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية أسونتا ماركيتي

البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسَين الصانعَي العجائب قزما ودميانوس

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أنطونيو روزميني الكاهن

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير اليونان بمصر

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أنبا موسى الأسود

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الاثنين الثالث عشر من زمن السنة

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الاثنين السابع من زمن العنصرة

البابا تواضروس يستقبل سفير إثيوبيا

الأكثر قراءة

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين