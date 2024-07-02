الأنبا بافلي يحاضر عن الرعاية في لقاء أمناء خدمة الشباب بالبحيرة

نظمت لجنة خدمة الشباب بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اللقاء الثاني لأمناء خدمة الشباب بالإيبارشية تحت عنوان "«ارْعَ غَنَمِي»" (يو 21: 16)، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة عبد القادر بحري التابعة للإيبارشية.

واستضاف اللقاء الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، وألقى نيافته كلمة عن "حلول عملية وروحية للشباب".

عظة عن الخادم وحياة النقاوة

كما تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي، كلمة ألقاها الأب القمص ثاؤفيلس نسيم كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور عن "الخادم وحياة النقاوة"، ومجموعات عمل عن موضوع اللقاء، الذي شارك فيه 140 خادما وخادمة و30 من الآباء كهنة الإيبارشية.

فاعلية الروح القدس في حياة الكاهن

من جهة أخرى، عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة، صباح اليوم، اجتماعهم الدوري، في كنيسة السيدة العذراء بحلوان(مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

وألقى نيافة كلمة عليهم بعنوان "فاعلية الروح القدس في حياة الكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما شهد الاجتماع أيضًا عرض من مؤسسة Coptic Orphans (لست وحدك) للخدمات المقدمة منها، وكيفية استفادة الإيبارشية من تلك الخدمات.