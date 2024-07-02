الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: 3 يوليو يوم انتصار للإرادة المصرية

٣٠ يونيو
٣٠ يونيو

أكد أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن بيان 30 يوليو عام ٢٠١٣ كان بمثابة يوم الخلاص وانطلاقة التغيير نحو حياة كريمة للمصريين، حيث استجابت القوات المسلحة لصرخة الشعب وحمت البلاد من الفاشية الدينية.

وأكد أيضًا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ ما ارتأه رغم كل المخاطر التي قد يتعرض لها هو ورجال القوات المسلحة، استجابة للملايين التي خرجت في الميادين وفي كل شوارع مصر آنذاك.

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يوم انتصار للإرادة المصرية

 

وقال أحمد عاشور إن يوم 3 يوليو يمثل يوم انتصار للإرادة المصرية وتجليات الشعب المصري العظيم، الذي نهض واحتشد عندما شعر بوجود خطر يهدد أرضه وثقافته وحضارته، وكل ما تراكم من حصاد حضاري عبر آلاف السنين، ليرفض كل ما يهدد استقرار بلده والتصدي لما يهدد حدوده أو أرضه.

وأشار إلى أن دولة مصر سلكت على مدار الـ11 عامًا الماضية طريقًا شاقًا وطموحًا من أجل صياغة مستقبل يليق بالشعب المصري، وينطلق نحو مسيرة البناء والتنمية المستدامة، التي طالت جميع مناحي الحياة، بإرادة قوية، وعزيمة لا تلين بقيادة الرئيس السيسي.

مجلس النواب بيان 3 يوليو للمصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة مصر

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