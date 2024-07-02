النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات مخلة

تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة عدة تهم للمتهمة وواجهتها بالفيديوهات المضبوطة على هاتفها والتي تحتوي على مقاطع مخلة بالأداب وتهدد قيم ومبادئ المجتمع.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على البلوجر روكى أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض علي الفسق والفجور.



ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعى روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وتحريضًا على الفسق والفجور.



بعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال وجودها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.



وتحفظت الأجهزة الأمنية على هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدًا لعرضها علي النيابة العامة.