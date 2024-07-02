الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تواجه البلوجر روكى أحمد بفيديوهات مخلة

البلوجر روكي أحمد
البلوجر روكي أحمد

تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الفسق والفجور.

ووجهت النيابة عدة تهم للمتهمة وواجهتها بالفيديوهات المضبوطة على هاتفها والتي تحتوي على مقاطع مخلة بالأداب وتهدد قيم ومبادئ المجتمع.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على البلوجر روكى أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض علي الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعى روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وتحريضًا على الفسق والفجور.

بعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال وجودها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدًا لعرضها علي النيابة العامة.

نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات منافية للآداب مواقع التواصل الاجتماعي نشر الفسق

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التحقيق مع البلوجر روكي أحمد بتهمة نشر فيديوهات مخلة

ضبط البلوجر روكى أحمد في نشر فيديوهات مخلة

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