الهباش: الشعب لن يقبل المحاولات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية الفلسطينية ويصادر الأراضي ويوسع بناء المستوطنات غير الشرعية.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين الدولية وعدم التزام المواثيق الأممية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: "متمسكون بحقنا في الأرض الفلسطينية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المحاولات الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأكد "الهباش" أن الرواية الفلسطينية تستند في أساسها إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.