الجيش السودانى يطهر الدوحة فى أم درمان ويطارد ميليشيا الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، عن تحقيق القوات المسلحة نجاحات مهمة في أم درمان، حيث طهرت اليوم منطقة الدوحة وما حولها.

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان اليوم، أن قوات الجيش السوداني استلمت ودمرت عددًا من المركبات القتالية لميليشيا الدعم السريع وقتل عدد منهم.

وأعلن الجيش السوداني، أمس، عن أن ميليشيا الدعم السريع تقوم بتدمير الجزء الشرقي لكبري الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري وأم درمان بالاستعانة بمرتزقة ومهندسين أجانب ضمن منهجها المستمر القائم على تدمير البنية التحتية لابتزاز الدولة والشعب السوداني.

وأوضح الجيش في بيان له، أنه استمرارًا لاستهدافها الممنهج للبنية التحتية ومقدرات البلاد، أقدمت ميليشيا الدعم السريع على تدمير جزء من كبرى الحلفايا من الناحية الشرقية، ما تسبب في حدوث أضرار بالهياكل الخرسانية.

وأكد الجيش أن ميليشيا الدعم السريع درجت على محاولات تدمير البنية التحية وتدمير المنشآت الحيوية لتغطية فشلها في تحقيق أهدافها الخبيثة واعتقادًا منها بأن ذلك من شأنه أن يمنع القوات المسلحة من أداء واجبها في تطهير الوطن من دنسهم.

ملك عقار يلتقي وفد نظارة الكواهلة بمحلية قدير بجنوب كردفان

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد ملك عقارآير، بالجهود التي تضطلع بها الإدارات الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي ونبذ الخلافات القبلية وجهودها لبسط السلم والأمن المجتمعي وتعزيز التعايش السلمي وإعلاء قيم التسامح والمحبة بين كل المكونات المجتمعية.

واطلع عقار لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان، أمس، وفد نظارة الكواهلة بمحلية قدير بجنوب كردفان برئاسة العمدة عبدالرحيم الشيخ السيد وعدد من قيادات المنطقة الأهلية والمقاومة الشعبية، على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان لا سيما الأمنية والقضايا الإنسانية والاقتصادية التى تواجه المنطقة جراء تداعيات الحرب.

وتطرق اللقاء إلى التحديات والعقبات التي تعترض سير عملية التنمية المجتمعية والقضايا الإنسانية جراء النزوح واللجو الكبير على المحلية وصعوبة تقديم الخدمات للمواطنين المتاثرين بالحرب.

من جانبه، أوضح العمدة عبدالرحيم في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الوفد أكد وقفتهم ومساندتهم للقوات المسلحة في معركتها ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة وجاهزية أبنائها للاستنفار وحماية الأرض والعرض.