فى ذكرى 30 يونيو.. رئيس جامعة سوهاج: حكم الإخوان يشبه النفق المظلم

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة احتفلت أمس بجميع منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب والموظفين والجهاز الإداري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة الغالية على كل المصريين، لتعبر عن مدى أهمية هذه الثورة العارمة.

"مصر كانت رايحة فى اتجاه الاحتلال والفتن والطوائف المختلفة".

وأضاف "النعماني"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن 30 ثورة يونيو كانت ثورة الشعب بكل فئاته حتى الأطفال الذين خرجوا مع أسرهم لكي يعربوا عن رفضهم لحكم الإخوان والمرشد، قائلًا: "مصر كانت رايحة في اتجاه الاحتلال والفتن والطوائف المختلفة".

وأكد أن حكم الإخوان كان عبارة عن نفق مظلم، إذ كان يبنى على هدم المؤسسات، موضحًا أن خوف وقلق الشعب لم يكن على الأكل والشرب، وإنما كان خوفا من ضياع مصر.