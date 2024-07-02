الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: بدء المرحلة الثانية من برامج التدريب في مجال التسويق الإلكتروني لشباب بني سويف

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المجاني فى مجال التسويق الإلكتروني، والذي يجرى تنفيذه بمركز التدريب المهني بشرق النيل، بالشراكة والتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، التابع للأمم المتحدة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، والذي تضمن إستراتيجيات التسويق الرقمي وإدارة الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات واستخدامها لتحسين الأداء التسويقي، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.

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وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على مهن التبريد والتكييف لشباب أسيوط

مديرية العمل بمحافظة بنى سويف

واوضح احمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، فى تقريره للوزارة، ان تلك البرامج تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة وظائف المستقبل التي تطلبها أسواق العمل المحلية والعالمية، وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتحسين مستويات معيشتهم، وأضاف مدير المديرية أنه العملية التدريبية تجرى تحت إشراف مباشر من مدير المديرية، وأحمد معوض وكيل المديرية، مؤكدًا على استمرار المديرية فى توفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، كما يمكن للشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفرها المديرية لأبناء المحافظة من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل والمهن المستحدثة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى  ،أو بإدارة بحوث العمالة بمقر المديرية، لمن هن فى سن 18 إلى 45 سنة.

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وزارة العمل: 941 مركز تدريب مهنى خاصًا سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية

بمحافظة بني سويف البرنامج التدريبى المجانى التسويق الإلكتروني مركز التدريب المهني التسويق الرقمي

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