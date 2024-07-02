ضبط 97 مخالفة تموينية في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مشيرًا إلى أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.



وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 97 محضرًا بالمخالفات بنطاق 5 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن دكرنس والجمالية والمنزلة وطلخا وجمصة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذلك تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار إليها شملت المرور على 250 مخبزًا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضًا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضًا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، حيث تم إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على 3000 لمبة يد و500 لتر سولار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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