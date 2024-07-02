الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ3 ملايين جنيه بالقاهرة ومطروح

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية في القاهرة ومطروح، بحوزتهم مواد مخدرة تقدر القيمة المالية لها بـ3 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إتجار 3 عناصر إجرامية في المواد المخدرة وترويجها بنطاق مديريتي أمن القاهرة ومطروح.

بمديرية أمن القاهـرة تم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام.

وفي مديرية أمن مطـروح، تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 12.500 كيلو جرام.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة عناصر إجرامية مكافحة المخدرات

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