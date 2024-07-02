الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل تشارك في ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب بالإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

شاركت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في ملتقى توظيف للشباب نظمته كبري شركات القطاع الخاص بالمحافظة، والتي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، وفر الملتقى أكثر من 100 فرصة عمل للشباب من الجنسين من جميع المؤهلات، والذي استمر لمدة يومين متتالين، شملت وظائف: مدير خدمات لوجستية، ومسئولين تصدير واستيراد، ومخلص جمركي، ومسؤول متابعة العمليات التجارية الخارجية، ومحاسبين، ومراجعين، ومهندسين، وأخصائى موارد بشرية، ومسئول مشتريات، وكيميائيين، وفنيين، يأتى ذلك فى إطار سياسة المديرية وخطتها فى توفير فرص العمل اللائقة مع متابعة الشباب بعد التعيين، والاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالشركات وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لمتابعة أحوال العمالة بها، إلى جانب حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر ونسبة استيفاؤها لتعيين نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم، وتحديد المستوفي منها وغير المستوفى  للنسبة وترشيح ذوي الهمم لتعيينهم فى المنشآت غير المستوفاة للنسبة القانونية التي حددها القانون، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.
 

txt

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي على مهن التبريد والتكييف لشباب أسيوط

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية


وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ويلبى آمالهم وطموحاتهم، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات، وأضاف مدير المديرية أنه حضر الملتقى إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة بمديرية العمل، وباهر بكرى مدير شئون العاملين لمجموعة شركات فليوستى والذي قدم الشكر والتقدير لوزير العمل ومديرية العمل بالإسماعيلية، والعاملين بها على جهودهم الغير المسبوقة ودعمهم للشباب، ودعا جميع الشباب الالتحاق بالفرص المتاحة، وعمل سيرة ذاتية لهم وفق خبراتهم ومؤهلاتهم التي تعزز من حصولهم على الفرص المتاحة وتساعد على دخولهم سوق العمل والعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

txt

وزارة العمل: 941 مركز تدريب مهنى خاصًا سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية القطاع الخاص ملتقى توظيف للشباب الإسماعيلية وظائف

الأكثر قراءة

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين