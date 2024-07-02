الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منها "نبتة".. مبادرات رائدة في مهرجان العلمين

مهرجان العالم علمين
مهرجان العالم علمين

تصدر اسم مهرجان العلمين محرك البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان تفاصيل الدورة الثانية منه، مساء أمس الإثنين، من خلال مؤتمر صحفي حضره نخبة من كِبار الإعلاميين والفنانين، والتي ستكون خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

ولاقى المهرجان الذي رفع شعار "العالم علمين"، تفاعلًا كبيرًا خاصًة بعد رفع علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري، وإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الأهالي في فلسطين.

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التفاصيل الكاملة للدورة الثانية من مهرجان العلمين

ويرصد "الدستور" المبادرات الرائدة في مهرجان العلمين وآخرها نبتة، في سياق السطور التالية.

ماذا فعل مهرجان العلمين لأهالي الشهداء؟

قرر القائمون على الدورة الثانية من مهرجان العلمين، في مبادرة مميزة لهم، تخصيص تذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في جميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل.

60 % من الأرباح لفلسطين

وفي قرار فريد من نوعه، قررت الشركة المتحدة بالتعاون مع القائمين على الدورة الثانية من مهرجان العلمين تخصيص 60% من الأرباح لصالح الجانب الفلسطيني، بسبب ما يمرون به في الوقت الحالي من عدوان سافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

نبتة الأول للأطفال

في سابقة جديدة من نوعها، أعلن الفنان أحمد أمين تدشين مهرجان للطفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، والتي ستكون مميزة ومختلفة في عالم الأطفال، وذلك تماشيًا مع اهتمام الشركة المتحدة على مدار عامين بالأطفال من خلال الأنيمشن وحتى الاهتمام بهوايتهم من خلال "نبتة".

المهرجان سيكون هو الأول للطفل داخل جمهورية مصر العربية، وسوف يشمل الكثير من الأنشطة بالإضافة إلى وجود لجنة تحكيم مكونة من فئتين الأولى تشمل مجموعة من خبراء صناعة محتوى الطفل والفئة الثانية تتكون من مجموعة من الأطفال القادرين على مناقشة الأعمال المقدمة في هذه الدورة.

تخصيص شاطئ عام لأهالي العلمين

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مؤتمر مهرجان العلمين في دورته الثانية، تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالي مدينة العلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس مدينة العلمين.

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