الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: التضخم والإصلاحات الهيكلية من أهم الملفات التى تواجه الحكومة المرتقبة

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التضخم من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المرتقبة، مؤكدًا أنه عرَض وليس مرضًا، إذ يجرى حله من خلال تبني مجموعة سياسات سواء اقتصادية أو اجتماعية، موضحًا أنه مطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها كل القطاعات كإدارة الدين.

الحكومة الحالية حققت نجاحات صعبة لا يمكن لأحد إنكارها

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، أنه يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحالية، موضحًا أن الحكومة الحالية حققت نجاحات صعبة لا يمكن لأحد إنكارها.

مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030

وتابع أن: مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030، ولدينا ثوابت وإجراءات في وثيقة سياسات ملكية الدولة، والمطلوب حاليًا مزيد من الجودة في اختيار السياسات التطبيقية.

خبير اقتصادي الاصلاحات الهيكلية الحكومة الجديدة عام 2030 استراتيجية الملفات

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