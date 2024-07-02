الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة "تكشف خطتها لغزو الأسواق التصديرية للموالح

وزارة الزراعة واستصلاح
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد البساتين، عن خطة الوزارة لغزو الأسواق العالمية بتصدير الموالح، واستهداف 2 مليون طن في الموسم الجديد مع توفير مياه الري بنسبة تتجاوز 30% في عمليات الزراعة في الأراضي القديمة التي تروى بالغمر.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد البساتين، أن محاصيل الموالح تحتل المرتبة الأولى في قائمة الحاصلات البستانية من حيث إجمالي المساحة المنزرعة، والتي تصل حاليًا إلى 450 ألف فدان. 

وأكد التقرير الزراعي استهداف تخطي حاجز 2 مليون طن في الموسم الحالي، وأن هناك جهود من الوزارة لفتح منافذ تصديرية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من فتح أسواق تصديرية في جميع دول العالم، مشيرًا إلى المكانة التي تتمتع بها الموالح المصرية، كما أتاحت هذه المكانة تصدير إنتاج مصر إلى البرازيل التي تُعد أكبر منتج للموالح على مستوى العالم.

وطالب التقرير بدخول عالم الاستثمار في زراعة محاصيل الفواكه بالتركيز على الأصناف التصديرية، التي قسمها إلى نوعين رئيسيين، الأصناف العصيرية وأبرزها "البرتقال الصيفي، الجريب فروت، والبرتقال أبو دمه"، أو الأصناف سهلة التقشير مثل بعض أصناف اليوسفي الجديدة التي تم إدخالها للسوق المصري.

وكشف التقرير عن وجود مخطط يتبناه مجموعتان من كبار المستثمرين، لتوطين تصنيع محاصيل الفواكه، وهو ما يستدعي زيادة المساحات المزروعة، ومضاعفة إجمالي الإنتاجية، لتلبية احتياجات هذه المصانع على النحو المطلوب، بما يؤهلنا لاستنساخ التجربة البرازيلية الرائدة في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى الجهود الإرشادية التي يقوم بها مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين، للارتقاء بمستوى ومعدلات إنتاجية الفواكه، وآخرها الحملات التي تم توجيهها لمزارع البرتقال، مؤكدًا أنها أدت لرفع ومضاعفة معدلات الإنتاجية وصولًا إلى 15 و25 طنًا للفدان. 

وأكد التقرير أن الهدف الأساسي هو تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة ومياه الري، في ظل شح الموارد المائية المتاحة، وهو ما دعا إلى إطلاق العديد من التوصيات الفنية لتنظيم المعاملات الزراعية الأساسية.

وقدم التقرير أهم التوصيات الفنية المتبعة لمزارع الموالح والأراضي المروية بالغمر. وتعتمد هذه التوصيات على توصيل المياه لبتنً أو جانب واحد فقط من المصطبة بالتبادل، وذلك لتعظيم الاستفادة من المقننات المائية المستخدمة، والتي توفر أكثر من 30% من الماء الذي يتم استخدامه. إن هذه المساحة لا يمكن الاستهانة بها، نظرًا للمساحة الكبيرة المنزرعة بتلك المحاصيل، والتي تصل إلى 450 ألف فدان. 

-الزراعة تكشف حطتها لغزو الاسواق التصديرية للموالح وتصدير دعوة مليون الموسم

مواد متعلقة

"الزراعة": فحص أكثر من مليون طن بطاطس بمعامل "مكافحة العفن البني"

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

توريد 410 آلاف طن قمح بصوامع الوادى الجديد

توريد 280 ألف طن قمح بصوامع الوادى الجديد

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

توريد 43 ألف طن قمح من الوادي الجديد

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

9 مليارات دولار إجمالى صادرات مصر من الإنتاج الزراعى العام الماضى

الأكثر قراءة

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين