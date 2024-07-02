الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير: جوشوا كيميتش يفضل الانتقال لمانشستر سيتي

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

كشفت تقارير صحفية عن تصميم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط ملعب فريق بايرن ميونخ، على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم كيميتش بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ خلال الميركاتو الجاري في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى في أوروبا بضمه، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الانجليزي.

كيميتش مصمم على الرحيل عن بايرن ميونخ ويريد الانتقال لمانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار الانجليزية، فإن جوشوا كيميتش مصمم على الرحيل عن بايرن ميونخ ويريد الانتقال لمانشستر سيتي خلال الميركاتو الجاري.

وأفادت الصحيفة أن كيميتش يرغب في العودة للعمل مرة أخرى رفقة بيب جوارديولا، وأخبر وكيله أنه يفضل الانضمام لمانشستر سيتي على أي فريق آخر.

وكان بيب جوارديولا مسئولًا عن ضم جوشوا كيميتش لبايرن ميونخ من لايبزيج في يناير 2015، وقت أن كان الإسباني مدربًا لبايرن ميونخ.

جوشوا كيميتش بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي شتوتجارت، وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى انتقاله لنادي لايبزيج من فريق تحت 19 عامًا بنادي شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

مسيرة جوشوا كيميتش مع الأندية

وانضم جوشوا كيميتش لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015؛ ولعب 347 مباراة منذ انضمامه للفريق، وسجل 40 هدفًا وصنع 94 لزملائه.

ومثل جوشوا كيميتش المنتخب الألماني في مختلف مراحل الناشئين مرورًا بمراحل الشباب، ثم انضم للمنتخب الألماني الأول وشارك لأول مرة في 29 مايو 2016 في مباراة ودية ضد منتخب سلوفاكيا، ومنذ ذلك الحين شارك في 84 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19 لزملائه في المنتخب.

ولعب جوشوا كيميتش 43 مباراة بقميص بايرن ميونخ في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل هدفين وصنع 10 لزملائه في الفريق.
 

جوشوا كيميتش بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية مانشستر سيتى بيب جوارديولا

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