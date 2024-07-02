مع انطلاق مهرجان العلمين.. محمد طايع: المسرح دائمًا يخدم البلاد في اللحظات الفارقة

ينطلق مهرجان العلمين في دورته الثانية، وسط أجواء من البهجة، في مدينة العلمين الجديدة، في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، ويسعى المهرجان إلى دعم صناعة المسرح المصري، حيث من المقرر عرض أكثر من 6 عروض مسرحية.

ومن بين العروض المسرحية البارزة التي سيشهدها المهرجان، عرض مسرحي "السندباد"، بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف، ونجوم آخرين.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، علق المخرج والفنان محمد طايع على دعم مهرجان العلمين لحركة المسرح في مصر قائلاً: "الفعاليات الثقافية والمسرحية التي تحدث في مدينة العلمين الجديدة تهدف بالتأكيد إلى تنشيط السياحة المصرية، وهذا أمر جميل أن يحدث هذا التنشيط السياحي من خلال الفن".

وأضاف محمد طايع: "مدينة العلمين هي إحدى المدن الجديدة العظيمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الكثيرون، ولابد من تسليط الضوء عليها وتنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية على أرضها، لأن هذا أمر إيجابي وفي صالح الحركة الوطنية في المقام الأول، قبل أن يكون في صالح الحركة المسرحية في مصر".

مهرجان العلمين 2024

المخرج محمد طايع: استغلال القوة الناعمة بمهرجان العلمين في تنشيط السياحة شيء إيجابي

ولفت محمد طايع، إلى أن المسرح دائمًا يخدم البلاد في اللحظات الفارقة، قائلاً: يمكننا أن نضئ بالفن على مدينة مصرية جديدة مثل العلمين، وأتمنى أيضًا أن تحدث هذه الفعاليات الثقافية في أماكن أخرى وليس في العلمين فقط، فلدينا سياحة في كل مكان في مصر، ونحتاج إلى تنشيط السياحة في الكثير من الأماكن المصرية.

وأشار إلى أنه سعيد لأن الدولة بدأت بالفعل تنتبه إلى أهمية وتأثير القوة الناعمة، في أي وطن، واستغلالها شيء إيجابي، في تنشيط السياحة والاقتصاد المصري.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلقه المهرجان مساء أمس الإثنين.

كما يحرص مهرجان العلمين على تقديم فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، بما في ذلك العروض المسرحية والعروض الفنية والفعاليات الترفيهية والعروض السحرية وورش العمل للأطفال.

كما يهدف مهرجان العلمين إلى دعم الاقتصاد المصري، من خلال جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة في مدينة العلمين، وذلك من خلال الترويج للمدينة كوجهة سياحية مميزة على المستوى المحلي والدولي.