بين يعوض الفيزياء و"تعجيزي".. ردود آفعال طلاب الثانوية العامة على "الإنجليزي"

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان اللغة الإنجليزية، إذ أكد بعضهم أنه كان سهلا ومباشرا وأتاح لهم تنفس الصعداء، بعد لجنة السبت الماضي، من خلال امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، والذي صدرت صعوبته ضغطا عصبيا ونفسيا عليهم، فضلا عن اكتشاف أخطاء في صياغة أسئلته، فيما يرى أخرون أنه واصل الضغوط عليهم بصعوبة لم ينتظرونها، مع تضمنه نقاط من خارج المنهج.

ومن الجيزة، أكد طلاب مدرسة الشهيد هشام كمال الرسمية لغات، بمدينة السادس من أكتوبر، سهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أدوه اليوم الثلاثاء.

وقال ناصر، أحد طلاب المدرسة، إن امتحان اللغة الإنجليزية كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن أسئلة الكلمات والقواعد مباشرة، فضلا عن القصة التي لم تختلف عن بقية الأسئلة في صعوبتها.

وأضافت زميلته بسمة السيد: "الإمتحان كان متوسط وأفضل بكتير من الفيزياء، ولكن القطعة كانت طويلة وبها صعوبات، ولكن في المجمل لا يوجد بها أجزاء صعبة أو معقدة".

فيما قال الطالب أحمد: "امتحان الإنجليزي كان سهلا والوقت كان كافيا، والامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والقواعد اللغوية فقط احتاجت بعض التفكير".

السعادة ذاتها كانت المسيطرة على طلاب الثانوية العامة، أمام مجمع مدارس محمد نجيب، غرب محافظة الإسكندرية، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي".

“مباشر” و"من خارج المنهج".. ردود آفعال الطلاب على امتحان “الإنجليزي”

وقال محمود، طالب، إن مادة اللغة الإنجليزية من المواد السهلة واعتمدت على الاختبارات والقطعة والترجمة، وحلها بسهولة، كما أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي متناول الجميع، وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط لسهولته، وأن الوقت كان كافيا لحل الأسئلة ومراجعتها، وأشار إلى أن امتحان الإنجليزي عوض مادة الفيزياء التي أبكت جميع الطلاب السبت الماضي.

واختلف الرأي في محافظة مطروح، فمن أمام لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح، قالت الطالب حبيبة أحمد، شعبة علمي علوم، إن امتحان اللغة الانجليزية متوسط موضحة: “الفقرة الثانية صعبة والاختياري كان سهل”.

ورأت الطالبة حنان منصور، أن امتحان اللغة الإنجليزية كان صعبا للغاية والوقت غير كاف.

فيما أكدت منة علي، طالبة بالشعبة الأدبية، أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى تضمن 40 سؤالا جميعها غير مباشرة، متابعة "الوقت غير كاف والامتحان صعب جدا”.

ذات الرأي تبناه أولياء أمور وطلبة سوهاج، وتقول إيمان رمضان، ولي أمر طالبة، إن وزارة التعليم “تعاقب أبنائنا بامتحانات معقدة، وبعد أزمة الفيزياء أصبح لدينا أزمة اللغة الإنجليزية التي جاء فيها نصوص من خارج المنهج أساسا زي ما قالت بنتي”.

ولاء أحمد، طالبة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، تقول إن الامتحان كان فيه نقاط صعبة للغاية جميعها من خارج المنهج أساسا، ولا ندري ما هو السر وراء صعوبة الامتحانات هذا العام، متابعة: “امتحانات العام السابق كانت تتضمن نقاطا صعبة من داخل المنهج حتى تميز الطلاب المتفوقين عن غيرهم، ولكن هذا الامتحان ليس في مصلحة أي طالب، فهو امتحان تعجيزي بالمقام الأول”.