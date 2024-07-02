المتحدة.. و"نبتة" بالعلمين| "الدستور" يرصد جهود الدولة حول رعاية الأطفال فنيًا وثقافيًا

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في وقت قياسي، سواء على مستوى الإعلام أو الفن أو الثقافة، خاصة أنها تضم حاليًا أكثر من 40 شركة رائدة في مختلف المجالات والأنشطة الإعلامية، وصولًا لـ"رعاية الطفل" بالتجهيزات والتحضيرات الخاصة لإطلاق مهرجان "نبتة" الأول للأطفال الذي يترأسه النجم أحمد أمين، وذلك في إطار فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية المقرر إقامتها فى الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل.

مهرجان العلمين وآخرها نبتة.. "الدستور" يرصد جهود الدولة حول رعاية الأطفال فنيًا وثقافيًا

فى سياق متصل، بذلت الدولة جهودًا كبيرة فى مجال رعاية الطفل طوال الفترة الماضية، في إطار رؤية مصر 2030، والهادفة لتوصيل الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، وخلال السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز جهود الدولة حول رعاية الأطفال فنيًا وثقافيًا، إضافة إلى تفاصيل "نبتة" المهرجان الأول للأطفال المقرر إطلاقه فى فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

برعاية المتحدة.. "نبتة" المهرجان الأول للأطفال فى مهرجان العلمين

أعلن الفنان أحمد أمين عن انطلاق مهرجان "نبتة" الأول للأطفال، وذلك برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، مؤكدًا أن شركة نبتة تدعم وتصنع عوالم وقصص وشخصيات للأطفال وتقف بجانبهم وتشجعهم، والمهرجان سيضم ورش الحكي وصناعة فيلم كرتون وورشًا لصناعة رواد الأعمال ومسابقة نبتة لمحتوى الأطفال والنشء، والتي تنقسم لفئات: "أغنية للطفل وأفلام قصيرة أو روائية طويلة أو تصميم لمشروع جديد أو مسلسل للأطفال أو كتابة المحتوى للطفل الشعر والكتب وكتابة السيناريو".

عيالنا

وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل "عيالنا" إلى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر 2030، وتتضمن القوافل مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والورش التفاعلية، بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية، منها أوريغامي، طباعة، فن الكولاج، وورش الحكي والتلوين.

كما يقدم فنانو المركز عروض الأراجوز ومجموعة من المسابقات الثقافية، ويتم توزيع جوائز من أحدث إصدارات المركز على الأطفال المشاركين مجانًا، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي يستهدف جميعها اكتشاف الأطفال الموهوبين وتنمية مواهبهم.

مبادرة دوّي

ـ تم إطلاق مبادرة «دوّي» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقيمت داخل معرض الطفل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ55، فى فبراير الماضي، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ونظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وشهدت مبادرة دوّي إقبالًا كبيرًا للأطفال وذويهم، وتم تنظيم المبادرة تحت شعار «بحكايتك- تكمل حكايتهم»، بعدد من الورش التثقيفية، والمسابقات العلمية، وقدمّ القائمون عليها دورات توعية للأطفال والفتيات الصغار، بجانب توزيع الهدايا والألعاب الترفيهية.

«دوّي» هو صوت له أثر وصدى يعبر عن صيحة الانتصار للفتيات وحقوق أطفال مصر، ومن أهم الخطوات التي تقوم بها المبادرة لتمكين الفتيات هي عن طريق خلق بيئة مساندة آمنة فيها مساحة للتعبير عن النفس بحرية.

حملة أولادنا

وأطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، حملة قومية لحماية الأطفال من العنف «أولادنا»، تعزيز التربية الإيجابية للمراهقين، امتدادًا لشعارى المرحلة الأولى «بالهداوة مش بالقساوة»، والثانية «أنا ضد التنمر»، وتهدف إلى زيادة الوعي لدى الوالدين ومقدمي الرعاية بالتربية الإيجابية، وتتصدى للاستخدام الشائع للعنف والعقاب البدنى واللفظى كأداة تأديبية للأطفال، مع التركيز على مرحلة المراهقة.

تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل

وبذلت الدولة جهودًا كبيرة فى مجال رعاية الطفل خلال الفترة الماضية، وهو ما يتضح فى تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة وإصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقًا لمنهجية علمية واستنادًا على المعايير الدولية.

فعاليات مهرجان العلمين

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان العلمين في الدورة الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الحالي وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى العام الماضي.

وقررت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين.