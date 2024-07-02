الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة طالبة بـ"تشنجات" أثناء أداء امتحان الإنجليزي للثانوية العامة بالفيوم

عربات اسعاف
عربات اسعاف

أصيبت طالبة بتشنجات عصبية أثناء تأديتها امتحان مادة اللغة الإنجليزية بإحدي لجان الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.

تفاصيل الواقعة

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بتعرض طالبة تدعي عائشة محمد أحمد 17 سنة لحالة إغناء وتشنجات عصبية أثناء تأديتها امتحانات الثانوية العامة بإحدى اللجان داخل مدرسة الثانوية بنات بمدينة الفيوم، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف والانتقال لمكان البلاغ، وتم عمل الإسعافات اللازمة الطالبة وقياس العلامات الحيوية لها، وبعد إقاقتها رفضت النقل للمستشفى، ورفضت النقل للمستشفي لتتمكن من تأدية امتحانها.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن الالتزام  بالمواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة اليومية، لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، موجهًا بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.

وناشد "الأنصاري"، أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

هذا ويتضمن القرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فتح المحال يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

 

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