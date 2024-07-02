الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تعلن موعد ذروة الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات تدريجية وطفيفة في درجات الحرارة اعتبارًا من أمس الإثنين، منوهًا بأن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تصل لـ37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. 

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الطقس مشمس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية نهارًا مائل للحرارة ليلًا، مشيرًا إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية، و80- 85% على القاهرة الكبرى ليلًا، مما يتسبب في الشعور بطقس مائل لحرارة ليلًا، لافتًا إلى وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر.

ذروة الارتفاع متوقع أن تكون نهاية الأسبوع الجاري 

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ذروة الارتفاعات متوقع أن تكون نهاية الأسبوع الجاري يومي الخميس والجمعة، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى لـ38- 39 درجة مئوية، مصحوبة بهدوء تام في سرعات الرياح، وارتفاع في نسب الرطوبة، مما يجعلنا نشعر بدرجة الحرارة المحسوسة وكأنها 40- 41 درجة مئوية، على أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 45- 46 درجة مئوية، لافتًا إلى أننا نشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة المقبل، على السواحل الشمالية الغربية، يمتد السبت إلى باقي أنحاء الجمهورية.

ذروتها نهاية الأسبوع الموجة الحارة موعد انتهاء الأرصاد مشمس الرطوبة يومي الخميس والجمعة

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