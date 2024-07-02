«مليحة» و60% من أرباح «العلمين 2024».. فلسطين في «قلب وعقل المتحدة»

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" جهودها لدعم القضية الفلسطينية، وهذه المرة من خلال مهرجان العلمين.

حيث أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تخصيص 60 % من أرباح المهرجان لدعم الأشقاء الفلسطينيين كما قررت إدارة مهرجان العلمين وفي لافتة انسانية ان يحمل شار مهرجان العلمين العلم الفلسطيني جنبا الي جنب مع العلم المصري ايمانا منها بدور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وجدد "الفقى" التزام الشركة المتحدة الدائم بدعم القضية الوطنية الفلسطينية، ومساندة أشقائنا العرب فى كافة الظروف، وأن نكون صوتا لهم فى نيل حقوقهم المشروعة، مشددا على أن عدالة القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعات الشعب المصرى.

ولم يكن اعلان مهرجان العلمين مساندة القضية الفلسطينية حالة التضامن الأولى من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم القضية بل لم تتواني الشركة لحظة في الوقوف الي جانب الأشقاء الفلسطينيين فقد سخرت اذرعها الإعلامية والفنية لخدمة القضية الفلسطينية.

قناة القاهرة الإخبارية

وشهدت الأشهر الماضية دعم من المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية على مختلف الأصعدة حيث سخّرت منصاتها الإعلامية والرقمية المختلفة لفضح مخططات الاحتلال مؤخرًا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة ومنها قناة القاهرة الإخبارية مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وحرصت قناة القاهرة الاخبارية بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية فى الوطن العربى والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل جميع الأحداث وأذاعت التغطيات الإخبارية المستمرة على مدار الساعة، لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث، وطالبت من خلال جميع منصاتها الإعلامية والمرئية المسموعة والمقروءة الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطينى، كما عملت على نشر الوعى بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطينى فى سبيل الدفاع عن أرضه، ودعمه فى جميع الجهود التى تسعى إلى حل سلمى وعادل.

وقدّمت القناة تغطية مستمرة ومتواصلة، على مدار الساعة، للأحداث داخل قطاع غزة، ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال شبكة مراسليها هناك.

القناة اجتذبت بمصداقيتها ملايين المشاهدين فى الوطن العربى لمتابعة مختلف الأحداث السياسية والعالمية الكبرى، ومنها العدوان الإسرائيلى على فلسطين، ورد المقاومة وصمودها أمام الهجمات، لتكون شبكة المراسلين حاضرة بقوة فى مشاهد حية للقصف الإسرائيلى على قطاع غزة.

مسلسل مليحة

القضية الفلسطينية كان لها نصيب أيضا في الدراما التليفزيونية المصرية فقد حرصت الشركة المتحدة علي دعم القضية الفلسطينية في موسم رمضان الماضي من خلال إنتاج مسلسل "مليحة"والذي يلقى الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وهو مكون من 15 حلقة من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار، وتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان وهو من بطولة كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.



أعمال المتحدة الوثائقية تدعم القضية الفلسطينية

كما أخذت القناة الوثائقية أحد الأذرع الإعلامية للشركة المتحدة على عاتقها إنتاج عدد من الأعمال الوثائقية في الآونة الأخيرة والموثقة بشهادات حية للأشقاء الفلسطينيين لفضح الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلى.

واستطاعات حلقات وسلسلة “شاهد على معبر رفح” الاستحواذ على اهتمام المصريين والعرب على حد سواء، حيث ترصد السلسلة شهادات خاصة تظهر لأول مرة عن جرائم الاحتلال، ودور مصر فى مساعدتهم، ولم تكن سلسلة «شاهد على معبر رفح» هى الأولى فى دعم «الوثائقية» للقضية الفلسطينية، بل سبق أن قدمت القناة سلسلة وثائقية أخرى بعنوان: «منكوبات فى غزة»، وثقت من خلالها معاناة الفلسطينيات المصابات بالأورام فى تلقى العلاج، فى ظل سياسات التعنت والمنع التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى للحيلولة بين المرضى والدواء.

كما عرضت القناة الوثائقية أيضا الفيلم الوثائقي “فلسطين.. ما وراء النكبة” وذلك في ذكرى النكبة وتقسيم فلسطين ويوثق الفيلم جذور نكبة 1948، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل.

وعرضت قناة «الوثائقية» ايضا على شاشتها الفيلم الوثائقى «معبر رفح»، الذى يبرز جهود الدولة المصرية فى مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية المختلفة إليهم.

ويستعرض الفيلم جهود مصر فى دعم أهالى قطاع غزة، مع عرض مشاهد الدمار الذى حل بالقطاع نتيجة القصف الإسرائيلى، إلى جانب مشاهد وقصص الشهداء والجرحى والمصابين.