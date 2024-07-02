كريستيانو رونالدو: يورو 2024 الأخيرة فى مسيرتى مع البرتغال

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، أن بطولة أمم أوروبا الحالية، يورو 2024، ستكون الأخيرة في مسيرته مع منتخب بلاده.

وأسهم كريستيانو رونالدو في تأهل منتخب البرتغال للدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، على حساب منتخب سلوفينيا بعد تسجيله ركلة ترجيح في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة أو جوجو البرتغالية: "بلا شك هذه هي البطولة الأوروبية الأخيرة لي في مسيرتي".

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول لمباراة البرتغال وسلوفينيا أمس.

وأضاف رونالدو: "ولكنني لست عاطفيًا بشأن ذلك، لقد تأثرت بكل ما تعنيه كرة القدم من معان، والحماس الذي أكنه للعبة، الحماس لرؤية المشجعين وعائلتي ومحبة الناس لي".

وواصل: "الأمر لا يتعلق بترك عالم كرة القدم، ماذا هناك لأفعله أو أفوز به، لن ينخفض الأمر إلى نقطة واحدة أقل أو سيرتفع أكثر، ولكن إسعاد الناس أكثر ما يحفزني".

وأردف: "أنت لن تفشل ما دمت لم تحاول، بوضوح عدم التسجيل أمر محبط، ولكنه منسي الآن، النتيجة النهائية هي الأكثر أهمية، في بعض الأوقات يكون تسجيل ركلة جزاء أمر صعب، لقد أهدرت ركلتي جزاء هذا العام ولكنني فزت، كرة القدم يجب أن تكون عادلة في بعض الأوقات، وأمام سلوفينيا كانت كذلك".

وأنهى رونالدو تصريحاته: "اعتذرت للجماهير، دائمًا سأقدم أفضل ما لدي لقميص البرتغال، حال أضعت أم لا وسأفعل ذلك طوال حياتي، عليك تحمل المسئولية".

وقاد رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق اللقب الأوروبي الأول له في تاريخه في نسخة عام 2016 التي حققها المنتخب البرتغالي على حساب نظيره الفرنسي في المباراة النهائية بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

وتتكرر مواجهة البرتغال وفرنسا في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من أمم أوروبا، يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً، وسيلتقي الفائز بينهما مع الفائز من منتخبي ألمانيا وإسبانيا.