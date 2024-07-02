ثورة يونيو طريق التنمية.. تدشين صوامع قمح بالإسماعيلية بنظم عالمية

حققت ثورة 30 يونيو العديد من المكتسبات، من بينها المشروعات الكبرى التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية، ومن ضمن تلك المحافظات محافظة الإسماعيلية. شهدت محافظة الإسماعيلية العديد من المشروعات القومية المكبرى، بما في ذلك إنشاء صوامع القمح في مدينة المستقبل السكنية بنطاق قرية أبوصوير البلد، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك بتوجيه رئاسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.

بتكلفة 150 مليون انشاء صوامع القمح على مساحة 5 أفدنة بالإسماعيلية

تم تدشين صوامع القمح بتكلفة 150 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة في الإسماعيلية. وأُقيمت صوامع الغلال في محافظة الإسماعيلية على مساحة إجمالية تبلغ 5 أفدنة، ما يوازي ما يزيد عن 20 ألف متر مربع، وتشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن لكل خلية، بإجمالي سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

وتم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء صوامع القمح في مدينة أبوصوير 150 مليون جنيه وتم تنفيذها خلال 12 شهرًا، بهدف تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مما يساهم في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن.

مواصفات عالمية للحفاظ على القمح



تتمتع الصوامع الحقلية بإمكانيات كبيرة من انظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل صومعة يعمل بنظامي الـ (SCADA)، (PLC)، مع إمكانية التشغيل اليدوي، ويضم مشروع صوامع أبو صوير برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم، كما يدخل ضمن مكونات المشروع برج التوزيع والمأخذ وخلايا التفريغ والميزان وغرفة الأمن وخزان مياه وغرفة الطلمبات وغرف الكهرباء ومبنى المخزن ومبنى قطع الغيار والمبنى الإداري والمسجد وغرف الغسيل وخزان الصرف ومبنى الورشة وأخيرًا مبنى التحكم.