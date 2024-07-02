الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسلة "القاهرة الإخبارية": مهرجان العلمين ترند رقم 2 عالميًا

مارينا المصري
مارينا المصري

قالت مارينا المصري، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هاشتاج مهرجان العلمين رقم 2 عالميًا، وذلك بعد الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالدورة الثانية من هذا المهرجان في مؤتمر صحفي أمس.

تخصيص 60% من أرباح المهرجان لأهالى غزة وفلسطين

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن أبرز النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي تخصيص 60% من أرباح المهرجان لأهالي غزة وفلسطين، وتم رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري.

وتابعت: "هناك العديد من التفاصيل التي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية التي تتعلق بتنمية الساحل الشمالي وهذه المدينة العملاقة، ففي خلال 4 سنوات استطاعت الدولة المصرية تطوير العلمين الجديدة بشكل كبير".

 5 مهرجانات ستكون داخل مهرجان العلمين

كما أوضحت أن هناك مهرجانات على هامش مهرجان العلمين، مضيفة: "هناك 5 مهرجانات ستكون داخل مهرجان العلمين، مهرجان متخصص للطفل وهو "نبتة" ومهرجان للطعام ومهرجان للمسرح والفن والثقافة والرياضة، والعديد من التفاصيل التي تم الإعلان عنها أمس".

مهرجان العلمين العلمين الجديدة القاهرة الإخبارية النسخة الثانية من مهرجان العلمين

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