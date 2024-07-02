مراسلة "القاهرة الإخبارية": مهرجان العلمين ترند رقم 2 عالميًا

قالت مارينا المصري، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هاشتاج مهرجان العلمين رقم 2 عالميًا، وذلك بعد الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالدورة الثانية من هذا المهرجان في مؤتمر صحفي أمس.

تخصيص 60% من أرباح المهرجان لأهالى غزة وفلسطين

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن أبرز النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي تخصيص 60% من أرباح المهرجان لأهالي غزة وفلسطين، وتم رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري.

وتابعت: "هناك العديد من التفاصيل التي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية التي تتعلق بتنمية الساحل الشمالي وهذه المدينة العملاقة، ففي خلال 4 سنوات استطاعت الدولة المصرية تطوير العلمين الجديدة بشكل كبير".

5 مهرجانات ستكون داخل مهرجان العلمين

كما أوضحت أن هناك مهرجانات على هامش مهرجان العلمين، مضيفة: "هناك 5 مهرجانات ستكون داخل مهرجان العلمين، مهرجان متخصص للطفل وهو "نبتة" ومهرجان للطعام ومهرجان للمسرح والفن والثقافة والرياضة، والعديد من التفاصيل التي تم الإعلان عنها أمس".