الصحة: الكشف المبكر على سرطان الثدي يزيد من نسبة الشفاء إلى 98%

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نسب الشفاء من سرطان الثدى حال الكشف المبكر عن المرض، وذلك فى تقرير رسمى لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وأكدت الوزارة أن الكشف المبكر على سرطان الثدي يزيد من نسبة الشفاء إلى 98%، لافتة إلى أهمية الحرص على الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مؤكدة أن الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استقبال 49 مليونًا و886 ألفًا و515 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الزيارات ينقسم إلى 21 مليونا و783 ألفا و413 زيارة لأول مرة، و16 مليون و881 ألفا و861 زيارة دورية، و11 مليون، و221 ألفا و648 زيارة عارضة.

إجراء الفحوصات المتقدمة

وذكر «عبدالغفار» أن 637 ألفًا و474 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، مشيرًا إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عامًا، وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.