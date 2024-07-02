الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوادي الجديد تستعد لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضى الدولة..6 يوليو الجارى

اجتماع تحضيري لبدء
اجتماع تحضيري لبدء موجة الازالات رقم 23

 


عقد المحاسب سيد محمود سكرتير عام الوادي الجديد، اجتماعا تحضيريا مع مسئولي الجهات المعنية، لمناقشة إجراءات تنفيذ الموجة 23 واسترداد أراضي الدولة المُتعدى عليها سواء بالبناء أو الزراعة، ووضع خطة عمل لتنسيق الجهود بكافة المراكز خلال فترة الموجة التي تنطلق اعتبارًا من 6 يوليو الحالي وحتى 20 سبتمبر 2024.

في إطار استعدادت المحافظة لبدء تنفيذ الموجة ( 23 ) من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بحصر كافة التعديات من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق المراكز، والمشروعات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة وإدراجها ضمن الموجة؛ حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة.
 

الانتهاء من المرحلة الأخيرة للموجة 22 لإزالة التعديات

 

نفذت الوادي الجديد، نهاية ابريل الماضي، المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، في إطار جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل، حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

وأكد بيان المحافظة، اليوم، تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة (مباني- زراعة) بنطاق مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن استرداد مساحة 370 م مباني وفدانًا و14 قيراطًا أراضي زراعة.


وتهيب المحافظة بالمستثمرين والمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للمتقاعسين عن سداد مديونيات صندوق استصلاح الأراضي، حيث سيتم إدراج المشروعات المتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات ضمن أعمال الموجة. 

الوادي الجديد أجتماع تحضيري تنفيذ الموجة 23 استرداد اراضي الدولة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وحدات المتغيرات المكانية حفاظ ا على هيبة وممتلكات الدولة

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