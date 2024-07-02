حالة الطقس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء في جمهورية مصر العربية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد بداية فصل الصيف في منتصف شهر يونيو الماضي.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم بدأ الحرارة من يوم الغد الأربعاء في الارتفاع بنسب بسيطة بالمقارنة بالأيام الماضية لتكون الأجواء ساخنة نهارًا ولطيفة ليلًا بدرجات تصل إلى مستويات بين 40 درجة مئوية وحتى 42 درجة مئوية على المناطق الشمالية.

وتتراوح مابين 37 إلى 38 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونحو 45 درجة مئوية وتصل حتى 47 درجة مئوية على مناطق جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

بينما تستقر الحرارة دون تغيرات على الاسكندرية و أغلب مناطق سواحل المتوسط في أجوائها الحارة نهارًا والمعتدلة إلى لطيفة ليلًا، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية ومحافظة مطروح.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ويشهد طقس الإسكندرية موجة حارة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الاثنين المقبل، حيث تصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إلى 39 درجة مئوية، مع ارتفاع لافت في درجة الرطوبة في عدة مدن ساحلية.

أما حالة البحر، فقد كانت معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح من اتجاه شمالي غربي.

تحسن الجو ليلا

وقالت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن هناك تحسن طفيف مؤقت ومحسوس نسبيًا في أجواء الليل خاصة بالأوقات المتأخرة بداية من ليل اليوم الثلاثاء وليل غدا الأربعاء تدريجيًا رغم استمرار الأجواء الساخنة نهارًا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم يشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

اضطراب الملاحة في البحرين

ويشهد اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم /س، وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر.



موعد نهاية فصل الصيف



مع استمرار فصل الصيف فلكيًا نحو 93 يوم و15 ساعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم



- القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والصغرى 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 35 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 35 درجة مئوية.

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