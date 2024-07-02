التنمية المحلية: إعداد كراسة شروط ومواصفات لاستغلال "المقالب العشوائية" بالمحافظات

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه في مجال إنشاء المحطات الوسيطة الخاصة بالنظافة في المحافظات، وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة إلى 87 محطة، تم تسليم 14 محطة منها، وتم تأجيل 73 محطة وسيطة متحركة وهي عبارة عن سيارة هوك ليفتر مرسيدس مزودة بـ 2 صندوق بتكلفة 462 مليون جنيه حتى يتم توفير الهيئة العربية للتصنيع للمكون الدولاري.

وتم الانتهاء من تسليم 6 محطات وسيطة ثابتة متأخرة من مراحل سابقة وهي (محطة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة، ومحطة تلا بمحافظة المنوفية، ومحطتي القرين ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومحطة اسنا بمحافظة الأقصر، ومحطة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية) ليصبح إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة التي تم الانتهاء منها 15 محطة من إجمالي 18 محطة من المقرر إنشاؤها.

كما أنه جارٍ توريد المعدات المطلوبة وهي (8 سيارات هوك ليفتر، كل سيارة مزودة بعدد 2 صندوق، و9 سيارات قلاب، و5 لوادر، و5 ميزان بسكول 100 طن، و5 مغاسل).

جارى العمل في تنفيذ المتبقي

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة... فقد تم الانتهاء وتسليم خلال عام 2022/2023 عدد 8 مدافن صحية متأخرة ليصبح إجمالي المدافن التي تم تسليمها 25 مدفن من إجمالي 41 مدفن من المقرر إنشائهم وجارى العمل في تنفيذ المتبقي وهو 16 مدفن صحى بالإضافة الي عدد 5 خلايا دفن صحي جديدة ضمن عقد المرحلة الخامسة بعدد 5 محافظات (البحيرة – الجيزة – الشرقية – مطروح – دمياط)، لافتًا إلى أنه في مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط فرز أولي... تم الانتهاء من تسليم عدد 3 مصانع خلال عام 2022/2023 وهم مصنع المنيا ومصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والذي تم تأجيره بمبلغ 230 ألف جنيه شهريًا، ومصنع سوهاج الذي تم تأجيره بمبلغ 135 ألف جنيه شهريًا، كما تم تأجير مصنع تدوير المخلفات بشرم الشيخ بمبلغ ١٠٠ الف جنيه شهريا وكذلك مصنع قنا بمبلغ ٩٠ الف جنيه شهريا وكذلك مصنع الخانكة بالقليوبية بمبلغ ١٦٠ الف جنيه شهريا كما تأجير عدد ٣ مصانع بمحافظة البحيرة (ادكو ١١٨ الف جنيه شهريا – حوش عيسى مليون جنيه شهريا – كوم حمادة ٤٢ الف جنيه شهريا) وقد تم نهو الأعمال الانشائية بمصنع قويسنا بمحافظة المنوفية بنسبة 100% وفي انتظار توريد خط الإنتاج والمعدات المتحركة من الإنتاج الحربي، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات.

إعداد كراسة شروط ومواصفات لاستغلال "المقالب العشوائية"

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم إعداد كراسة شروط ومواصفات لاستغلال "المقالب العشوائية" والمتولد اليومي من خلال المعدات المتنقلة وذلك بالمحافظات التي يوجد بها عجز في مصانع المعالجة وتم البدء بمقلبي شبرامنت بمحافظة الجيزة وأبو زعبل بمحافظة القليوبية لإنتاج وقود المرفوضات بنظام المزايدة حيث سيتم الطرح خلال شهر ديسمبر، وذلك عن طريق استخدام معدات متنقلة لاستخراج R.D.F من المقالب مباشرة وتقليل كمية المخلفات التي يتم نقلها للمدافن.