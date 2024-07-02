الثلاثاء 02 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي، وخاصة المسافرين، وتتصدر عمليات البحث عن سعر الدولار محرك البحث جوجل يوميًا، ويرصد الدستور في السطور التالية سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث نشرات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-7-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث نشرات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.1 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.1 جنيه للشراء.

 

48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.8 جنيه للشراء.

 

47.9 جنيه للبيع

 

اسعار العملات في مصر اليوم

 

سجل سعر اليورو 51.83 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو 51.95 جنيه للبيع، وفقَا لنشرة أسعار البنك المركزي.

سجل سعر الجنيه الإسترليني 61.09 جنيه للشراء، 61.26 جنيه للبيع، وسجل سعر الفرنك السويسري 53.48 جنيه للشراء، 53.62 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي، 12.85 جنيه للشراء، و12.87 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 157.30 جنيه للشراء، و157.68 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.12 جنيه للشراء، و13.15 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة

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ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه فى ختام تعاملات الأسبوع

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