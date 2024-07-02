يبحث الكثيرون عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي، وخاصة المسافرين، وتتصدر عمليات البحث عن سعر الدولار محرك البحث جوجل يوميًا، ويرصد الدستور في السطور التالية سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث نشرات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث نشرات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 2024، 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.1 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.1 جنيه للشراء.

48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.8 جنيه للشراء.

47.9 جنيه للبيع

اسعار العملات في مصر اليوم

سجل سعر اليورو 51.83 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو 51.95 جنيه للبيع، وفقَا لنشرة أسعار البنك المركزي.

سجل سعر الجنيه الإسترليني 61.09 جنيه للشراء، 61.26 جنيه للبيع، وسجل سعر الفرنك السويسري 53.48 جنيه للشراء، 53.62 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي، 12.85 جنيه للشراء، و12.87 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 157.30 جنيه للشراء، و157.68 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.12 جنيه للشراء، و13.15 للبيع.