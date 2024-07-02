الثلاثاء 02 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. انعقاد برنامج البناء الثقافى لأئمة أوقاف سوهاج

المنصة
المنصة

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج، برئاسة الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف سوهاج، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمحافظة سوهاج؛ بحضور الأستاذ الدكتور على عبدالموجود نور الدين،عميد كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والأستاذ الدكتور أحمد فهمى على، أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، والدكتورة فاطمة محمد محمد المهدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج.

فى بداية اللقاء، رحب عميد كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج بالحضور، وألقى كلمته قائلاً: إن حَرْبُ تَهْرِيبِ المُخَدِّرَاتِ وَتَرْوِيجِهَا بَيْنَ النَّاسِ مِن أَخطَرِ أَنوَاعِ الحُرُوبِ المُعَاصِرَةِ، يُدرِكُ ذَلِكَ مَن وَقَفَ في المَيدَانِ، وَاقتَرَبَ مِنَ المُعتَرَكِ، مِن رِجَالِ مُكَافَحَةِ المُخَدِّرَاتِ، وَرِجَالِ الْهَيْئَاتِ، وَمِنَ العَامِلِينَ في جَمعِيَّاتِ المُكَافَحَةِ الخَيرِيَّةِ، وَأَطِبَّاءِ المُستَشفَيَاتِ الْمُعَالِجَةِ، وَيَشعُرُ بِضَرَاوَةِ تِلكِ الحَربِ وَشَرَاسَتِهَا كُلُّ مَن يَسمَعُ بِهَذِهِ الكَمِيَّاتِ الهَائِلَةِ، وَالأَنوَاعِ الكَثِيرَةِ الَّتي تُحبَطُ- بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ثُمَّ بِجُهُودِ رِجَالِ الْأَمْنِ الْمُخْلِصِينَ- عَملِيَّاتُ إِدخَالِهَا إِلى بِلادِنَا، فَضلًا عَن تِلكَ الَّتي تُرَوَّجُ وَتَنتَشِرُ، وَيَقَعُ ضَحِيَّةً لها فِئَاتٌ مِنَ المُجتَمَعِ هُم مِنْ أَغلَى مَا فِيهِ.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إِنَّ المُبتَلَينَ بِالمُخَدِّرَاتِ مَرضَى يَحتَاجُونَ إِلى الرِّعَايَةِ وَالعِلاجِ، وَغَرقَى يَتَشَوَّفُونَ إِلى المُسَاعَدَةِ وَالإِنقَاذِ، وَمِن ثَمَّ فَلا بُدَّ مِن فَتحِ القُلُوبِ لَـهُمْ وَمَدِّ جُسُورِ المَحَبَّةِ إِلَيهِم؛ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَنَصِيحَةٍ مُخلِصَةٍ، وَمُعَامَلَةٍ حَسَنَةٍ وَعِلاقَةٍ حَمِيمَةٍ، وَأَسَالِيبَ مُنَوَّعَةٍ وَطُرُقٍ مُختَلِفَةٍ، يُمزَجُ فِيهَا بَينَ التَّرغِيبِ وَالتَّرهِيبِ، وَيُقرَنُ فِيهَا الثَّوَابُ بِالعِقَابِ، وَهَذَا يَفرِضُ عَلَى الْمُعَالِجِ التَّحَلِّي بِالصَّبرِ وَالتَّحَمُّلِ، في طُولِ نَفَسٍ وَسَعَةِ بَالٍ وَبُعدِ نَظَرٍ، مَعَ تَعَلُّقٍ بِاللهِ- عَزَّ وَجَلَّ- وَإِلحَاحٍ عَلَيهِ بِالدُّعَاءِ لِهَؤُلاءِ المُبتَلَينَ بِالهِدَايَةِ وَالتَّوفِيقِ. 

وقالت الدكتور فاطمة محمد محمد المهدي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بسوهاج، إن المدمن يَبْحَثُ عَنِ السَّعَادَةِ الْوَهِمِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ المُخدِّراتِ الَّتي تَغَيِّبُهُ عَنْ وَاقِعِهِ، وَتَجْعَلُهُ يُحَلِّقُ فِي عَالَمِ الْخَيَالِ، وَيَشْعُرُ بِسَعَادَةٍ كَاذِبَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لِأَنَّهُ اِبْتَعَدَ عَنْ مَشَاكِلِهِ الَّتِي عَجَزَ عَنْ مُوَاجَهَتِهَا، وَهَذَا حَلٌّ مُؤَقَّتٌ، وَسَعَادَةٌ زَائِفَةٌ؛ ثُمَّ يَعْقُبُهَا الْعَذَابُ؛ فَمَا جَعَلَ اللهُ شِفَاءَ الْأُمَّةَ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا.

وفى ختام اللقاء تم عقد المقرأة النموذجية بحضور القيادات الدعوية بالمديرية والإدارات والسادة الأئمة.

المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
المنصة
IMG-20240702-WA0016
IMG-20240702-WA0016
IMG-20240702-WA0007
IMG-20240702-WA0007
IMG-20240702-WA0009
IMG-20240702-WA0009
مديرية أوقاف سوهاج الدكتور محمد حسنى عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وكيل كلية الدراسات الإسلامية الم خ د ر ات بمحافظة سوهاج

مواد متعلقة

"مواهب ثقافة سوهاج" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بالأغانى الوطنية

محافظ سوهاج يكرم رئيس مركز ومدينة أخميم لبلوغه سن التقاعد

حياة كريمة| الانتهاء من تنفيذ 142 مشروعًا بقرى مركز البلينا فى سوهاج

بالأرقام.. مشروعات تنموية ضخمة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في سوهاج

جامعة سوهاج تعلن عن 3 وظائف تخصصية وقيادية شاغرة

35 جنيهًا لكل مادة.. فحص تظلم الشهادة الإعدادية بسوهاج

حملات مكبرة لرفع القمامة بمدينة جرجا

مصرع طفلين وإصابة آخرين فى انقلاب ميكروباص بمدينة سوهاج الجديدة

الأكثر قراءة

إكسترا نيوز: مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

رسميًا.. الحكومة تحسم جدل إلغاء التوقيت الصيفى

باستثمارات 100 مليون دولار.. مشروعات جديدة لتحالف "سيجنفاى فيليبس وجيلا" فى مصر

وفاة مراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسيوط عقب إصابته بأزمة قلبية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

"روكى وليلى".. ليلة سقوط البلوجرات مروجى الفسق والفيديوهات المثلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

رؤى مواطن يبغى التغيير يا حكومة

محاسن السنوسي

معانا ولا علينا يا حكومة !

لواء. محسن الفحام

الشفافية الإيجابية

حسين دعسة

عندما يكشف جيمس جفرى الخطط السرية.. من ينقذ غزة؟

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين