ضبط شاب يصور فتيات القرية بالمنوفية لنشرها على فيسبوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من بعض السيدات بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة تلا بقيام “أحد الأشخاص– مقيم بذات القرية” بتصويرهن خلسة بهاتفه المحمول حال سيرهن بالقرية محل الواقعة ونشر الصور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على صور لبعض السيدات") وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.