أبرزها الإسماعيلي وبيراميدز.. جدول مباريات الزمالك خلال يوليو 2024

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهات صعبة للغاية، خلال يوليو الجاري، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، والتي ستحسم بشكل كبير جدًا، هوية فرق الهبوط للقسم الثاني (دوري المحترفين) الموسم المقبل.

مواعيد مباريات الزمالك خلال يوليو الجاري

الأربعاء 3 يوليو الحالي

فاركو & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية)

الجولة التاسعة والعشرون

حقق الفارس الأبيض، الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين نظيفين.

الأحد 7 يوليو الحالي

الزمالك & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

الجولة الثلاثون

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الخميس 11 يوليو الحالي

طلائع الجيش & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الكلية الحربية)

مؤجلات الجولة السادسة عشر.

الإثنين 15 يوليو الحالي

الزمالك & بلدية المحلة.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول.

الأحد 21 يوليو الحالي

الداخلية & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد السلام)

الجولة الواحدة والثلاثون

حقق الفارس الأبيض، الفوز بهدف نظيف خلال مواجهة الدور الأول.

الجمعة 26 يوليو الحالي

الزمالك & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي)

مؤجلات الجولة الثامنة عشر

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الإثنين 29 يوليو الحالي

المقاولون العرب & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)

مؤجلات الجولة التاسعة عشر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة الدور الأول بينهما.

موقف الزمالك بدوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الثامن بجدول دوري نايل، برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بواقع 11 فوز و4 تعادلات و7 هزائم، إلا أن الفارس الأبيض، لا يزال يمتلك 6 مباريات مؤجلة، أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة وبيراميدز، والمقاولون العرب وإنبي وزد، من الجولات الـ16 والـ17، والـ18 والـ19، والـ22 والـ23 على الترتيب.

يذكر أن الزمالك، سيخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، وهو ما دفع رابطة الأندية المحترفة لاعتبار الفارس الأبيض مهزومًا بهدفين نظيفين، لعدم حضوره لأرض الملعب.